Minik Asiye’ye devlet sahip çıktı

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde iki pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Ateş, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ateş’in tedavisini Türkiye’nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan’ın üstlenmesini istedi. Bakan Koca’nın talimatı üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hazırlık yapıldı.

Özel uçakla nakledildi

Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep’ten Antalya Havalimanı’na getirilen minik Asiye, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hava ambulansı saat 03.00 sıralarında Antalya’ya indi. Ambulanstan alınan küçük Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı. Asiye Ateş’in genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye’nin doku nakli ameliyatının, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı belirtildi.

Acılı baba konuştu

Asiye’nin babası Hüseyin Ateş, tek isteğinin Asiye’nin sağlığına kavuşup, eski günlerine dönmesi olduğunu ifade ederek, ‘’Olay günü oradaydım. Kat temizliğindeydim. Sitenin kapıcısıyım. Temizlik yaptığım için duymadım. Ben aşağıya indiğimde eşim ve orada çocuğumu kurtaran kişiler, çocuğumu hastaneye getirmişler. Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Çok üzücü bir olay, konuşamıyorum. Dizlerim kırıldı. Bir çocuğum var’’ dedi.

Yasaklı ve saldırgan bir ırkı besleyen site yöneticisinin, dehşetin yaşandığı apartmanda kapıcılık yapan minik kızın babası Hüseyin Ateş’i işinden kovması ise kamuoyunda büyük tepki çekti.

Hem suçlular hem güçlüler

Baskı ve yıldırmayla şikayeti geri çekmesi istenilen acılı baba, mobbinge boyun eğmeyince işinden oldu. Ateş, “Tek isteğim adaletin yerinin bulmasıdır. Asiye’nin sağ salim çıkması. Asiye için daha iyi bir yüz nakli yapılması için daha iyi okullarda okumasını istiyorum. İşimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu için evimden de taşınacağım. İnşallah kızım sağlığına bir an önce kavuşur. Devletime güveniyorum” dedi.

Babaya yeni iş bulunacak

Gaziantep ziyaretinde konuya iki defa değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, olayın takipçisi olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Yavrumuzu ambulans uçakla Antalya’ya naklettik. Gereken her şey yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru paramparça oluyor, bu adamlar ‘babasını nasıl kandırırız’ gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı yerden alıp ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz.”