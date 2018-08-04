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Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa yolcu minibüsü çarptı. Yolcu minibüsünün çarptığı Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:39
Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Soruç ilçesinden yürekleri yakan bir haber geldi. Suriye uyruklu 3 yaşındaki B.S.’ye iddiaya göre, sokakta oyun oynadığı sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay sonrası sürücünün kaçtığı ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:39
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