Minibüsle tarım aracı çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti
Samsun'da Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kumköy mevkisinde minibüsle tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
Samsun'un Ayvacık ilçesinde minibüs ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Orhan U. (53) idaresindeki 55 FG 752 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kumköy mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Recep Mete'nin (53) kullandığı tarım aracı ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Mete, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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