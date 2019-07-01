Minibüsle tarım aracı çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti Samsun'da Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kumköy mevkisinde minibüsle tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde minibüs ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Orhan U. (53) idaresindeki 55 FG 752 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kumköy mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Recep Mete'nin (53) kullandığı tarım aracı ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Mete, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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