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Aktüel

Minibüs yayaya çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geri manevra yapan minibüsün çarptığı yaya çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 20:32:07 -
Minibüs yayaya çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geri manevra yapan minibüsün çarptığı yaya çarptı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı’nda meydana geldi. Cemil T. idaresindeki 59 S 9267 plakalı servis minibüsü yol kenarında geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Yolcu adlı yayaya çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken, Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli olduğu kaydedildi.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de olay yerine gelerek kazayla ilgili olarak inceleme yaptı.

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