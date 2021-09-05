Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Umut Arslan yönetimindeki 78 M 0047 plakalı minibüs, 75. Yıl Mahallesi 1. Cadde'de Mehmet Deligöz idaresindeki 78 AAK 546 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Gürkan Özcan, Mehmet Aşar (48) ve Fuat Aslankaya (69) ile minibüsteki Umut (7) ve Serdar Kirenli (39), Ömür (44), Emre Can (6) ve Emine Aksoy (42) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.