Mini İHA'lardan müthiş performans

Mini İHA üreticisi Zyrone Dynamics ve ileri malzeme teknolojileri üreticisi Nanografi, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2023) ürünleri ile kabiliyetlerini sergiledi. 2 firma, mini İHA’ların görev süresine olumlu katkı sağlayacak iş birliğine imza attı.

Nanografi tarafından havacılık standartlarına uygun olarak geliştirilen batarya ısıtıcısı, Zyrone Dynamics tarafından hava araçlarına başarıyla entegre edildi. Bu sayede mini İHA’lar yüksek irtifalarda, düşük sıcaklıklarda performans kaybı olmadan görev yapabilecek. Batarya ısıtıcısı entegre edilen mini İHA’lar, gelecek ay Himalayalar’da düşük sıcaklıkta icra edilecek test uçuşlarında ilk saha denemelerinden geçecek.

Çeşitli batarya teknolojileri düşük sıcaklıklarda performans kaybına uğruyor.



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Bu da insansız hava platformlarında görev sürelerini olumsuz etkiliyor. Nanografi tarafından geliştirilen batarya ısıtıcısı ekipman, bu olumsuzluğun önüne geçiyor.

Ekipman batarya performansını stabil tutuyor. Ayrıca daha uzun batarya ömrü sunuyor. Zyrone Dynamics’in AR-GE süreçlerinde başarıyla test ettiği yerli batarya ısıtıcısı, İHA’ların etkin performans kabiliyetlerini arttıracak. Hava araçlarında kullanılacak sistemin operasyonel kabiliyetleri de yükseltmesi bekleniyor.