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Teknoloji Mini İHA D'de müthiş gelişme! Artık daha da güçlü
Teknoloji

Mini İHA D'de müthiş gelişme! Artık daha da güçlü

Baykar firması tarafından üretilen Türkiye'nin ilk mini robot hava aracı sistemi Bayraktar Mini İHA D, yeni gelişmiş özellikleriyle artık daha da güçlü.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:04:00 -

Dünyanın en büyük İHA-SİHA üreticilerinden Baykar'ın ürettiği Bayraktar Mini İHA D, yeni gelişmiş özellikleriyle sınıf atladı.

Selçuk Bayraktar: AKINCI'nın dedesi diyoruz

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Baykar'ın tweet'ini alıntılayarak, "Hanımlar, beyler... Karşınızda TSK'nın envanterine giren ilk milli İHA... 2007'den beri aktif görevde... Yenilenmiş özellikleriyle 'Bayraktar Mini İHA D' Boyutu küçük olsa da biz yaşına hürmeten AKINCI'nın dedesi diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar Mini İHA D'nin özellikleri şöyle;

Yüksek Çözünürlüklü Kamera

12000 F. İrtifa

2+ Saat Uçuş

Gece Uçuş

Karıştırma Altında Uçuş

30+ Km Haberleşme

FHD Dijital Veri Link

10X Optik/32x Dijital Zoom

-20°C ile +55°C Arası Uçuş

Mini İHA hakkında

Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile Türkiye'nin ilk mini robot hava aracı sistemidir. Ar-Ge ekibimizin yoğun çalışma ve gayreti ile geliştirilen sistem tüm testleri başarı ile geçerek ilk olarak 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunulmuştur. Yabancı ülkelerde geliştirilmiş rakiplerine nazaran birçok gelişmiş özelliği bulunan Mini İHA Sistemi zor coğrafi ve meteorolojik koşullar altında dahi kullanılabilmektedir.

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Yorumlar

espanyol

helal osun yiğitlerimiz
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