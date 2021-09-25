Mini By-pass nasıl yapılır?

Covid’e kalp damarları tıkalıyken yakalanan ve kalp krizi geçiren hastaların şikayetleri özellikle akciğer şikayetleri ile karıştığı için daha geç teşhis ediliyor. Covid geçirdiklerinden dolayı akciğerleri bir açık kalp ameliyatını kaldırabilecek durumda olmadığından; mini by-pass denilen kapalı kalp ameliyatı bu hastalar için ideal bir cerrahi oluyor

Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları her gün büyük bir mücadele ve özveri içinde aşılama çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da kulaktan dolma bilgilerle yapılan aşı karşıtlığı söz konusu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak ise COVİD-19 pandemisinde pek çok hastasını kalp krizinden vefat etmekten kurtaran bir cerrah. Prof. Dr. Barış Çaynak, uyarıyor:

“Aşının kalbe zararı var deniliyor, aşının kalbe zararı ile kal damarları tıkalıyken Covid’e yakalanmak arasında milyonla çarpılacak bir risk oranı ar. Aşının riski milyonda birken. Bunun riski bu kadar yüksek.”

“Aşı karşıtları, ‘Aşı miyokardit yapıyor, kalp iltihabı yapıyor’ diyorlar. Kalp damarları tıkalı olup Covid geçiren insanlar kalp krizi geçiriyor. Aslında kalp krizi riski altındaki insanlar aşı olsalar, kriz geçirmeden ameliyata gelecek. Bunlar Covid geçirdiği için kalp krizi geçiriyor. O yüzden ben hastalarıma aşı olmalarını öneriyorum. Kalp damarları tıkalı bir şekildeyken anlaşılmadan Covid’e tutulduğu için kalp krizi geçiriyorlar. O yüzden kalp damar tıkanıklığı riskiniz varsa, Covid olursanız, çok daha ağır atlatırsınız, kalp krizi geçirme riskiniz artar. Bu yüzden aşınızı olun.”

“Covid’e kalp damarları tıkalıyken yakalanan ve kalp krizi geçiren hastaların şikayetleri özellikle akciğer şikayetleri ile karıştığı için daha geç teşhis ediliyor” diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Geç teşhis edildiği için de kalp adalesi hasar görerek bir ameliyat kararı almış duruma geliyorlar. Bir diğer riskli durumları da Covid geçirdiklerinden dolayı akciğerlerinin bir açık kalp ameliyatını kaldırabilecek durumda olmayıp akciğer kapasitesinin ve fonksiyonlarının azalmış olması. Burada bizim mini by-pass dediğimiz kapalı kalp ameliyatı bu hastalar için ideal bir cerrahi oluyor. Mini by-pass cerrahisinde göğüs kemiği açılmadığı için ameliyat ile ilgili komplikasyonlar biraz daha az oluyor. Göğüs boşluğuna girilmediği için akciğer travmaları aza iniyor. Bu hastalar yoğun bakımda bir gün kalıyorlar. Ameliyat sonrası ağrı kontrolleri çok daha rahat olduğu için rahatça solunum fizyoterapisi yapabiliyorlar ve 4. gün taburcu olabiliyorlar. Covid sonrası kalp krizlerine yakalanan hastalarda mini by-pass cerrahisi çok ciddi bir alternatif” diyor.