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Dünya Mini Arko Minawi Darfur bölgesinin başkanı oldu
Dünya

Mini Arko Minawi Darfur bölgesinin başkanı oldu

Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Mini Arko Minawi ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin başkanı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 04:39:00 -
Mini Arko Minawi Darfur bölgesinin başkanı oldu

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Hamduk, 2019’da imzalanan Anayasal Bildiri anlaşması hükümleri ve geçen yıl ekim ayında hükümet ile silahlı örgütler arasında imzalanan Cuba barış anlaşması kapsamında bu kararı aldı.

Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Minawi, atanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, barış anlaşmasında çabası olanlara teşekkür ederek, anlaşmanın uygulanması için diğer ortaklarla birlikte iş birliği içinde çalışma sözü verdi.

Cuba barış anlaşması

Sudan hükümeti ile bazı silahlı grupları bünyesinde barındıran Devrimci Cephesi arasında 14 Ekim 2019'da Güney Sudan’ın başkenti Cuba'da başlayan barış görüşmeleri neticesinde 3 Ekim 2020’de varılan anlaşma, güvenlik, toprak mülkiyeti, yerinden olanların geri dönüşü, geçiş dönemi adaleti, tazminatlar, göçebeler ve çobanların desteklenmesi, servet ve iktidar paylaşımıyla mülteciler ve sığınmacılar gibi çatışmaların temel nedenlerinde mutabakatı vadediyor.

Aynı zamanda Sudan için 8 bölgeli federal sistem öneren anlaşma, Güney Kurdufan ve Mavi Nil'e özerklik hakkı tanıyor.

Anlaşmaya göre, halihazırda 5 eyalet birleşerek Darfur tek bir bölge haline gelecek. Darfur bölgesi, gelirlerinin yüzde 40'ında tasarruf hakkına sahip olacak. Bölgenin, kamudaki istihdamdan da yüzde 20 pay alması öngörülüyor.

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