Minex Fuarı’nın başına talih kuşu kondu

"Hayatımız Maden" sloganıyla üretmeye ve Türkiye’ye katma değer sağlamaya devam eden Madencilik sektöründe, Mınex Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nın Ticaret Bakanlığı’nın yurt içinde düzenlenen ve destek verdiği fuarlar listesine almasının mutluluğu yaşanıyor.

Ticaret Bakanlığı 3 yıl önce, yurt dışındaki fuarlara katılan ihracatçı firmalara verdiği fuar desteğini genişletme kararı almıştı. Ticaret Bakanlığı, üç yıldır yurt içinde düzenlenen ve uluslararası katılımın yoğun olduğu fuarları da destekliyor. Bugüne kadar yurt içinde düzenlenen madencilik fuarları içinde destek kapsamında olan tek fuar, İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarıydı.

Madencilik sektöründe devlet desteği alma hakkı kazanan ikinci fuarın da İzmir’den çıkmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, kriz ortamındaki desteğin firmalara ilaç gibi geleceğinin altını çizdi.

İki yılda bir İzmir’de İZFAŞ tarafından düzenlenen, madencilik sektörünün büyük destek verdiği, ülkemizin yeraltı zenginliklerinin dünya ekonomisine daha fazla kazandırılması için tanıtılmasını hedefleyen Mınex Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında 8. kez düzenlenecek. Mınex Fuarına katılan firmalar, Ticaret Bakanlığı’nın fuar destekleriyle ilgili mevzuatına uygun başvurularını yaptıkları takdirde devlet desteğinin sahibi olacak.

Marble ve Mınex sektörü 2023 hedeflerine ulaştıracak

Madencilik sektörünün halihazırda yıllık 5 milyar dolar ihracat yaptığını, hedefinin ise 15 milyar dolar olduğu bilgisini veren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “İhracatımızı arttırmanın, müşterilerle bir araya gelmemizin en önemli zeminlerinden biri fuarlar. Marble Fuarı ile Türkiye’nin doğal taş ihracatı 25 yılda 33 kat arttı. Doğal taş ihracatçılarımızın yakaladığı başarıyı Mınex Fuarı ile diğer maden sektörlerimiz elde edecek. Ticaret Bakanlığımız yurt dışındaki fuarlara katılan firmalarımıza verdiği desteği, son dönemde Türkiye’de düzenlenen ve uluslararası katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarlara da vermeye başladı. Madencilik sektöründe destek kapsamında bugüne kadar sadece Marble fuarımız vardı, Mınex fuarımızın da bu kapsama alınması bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Türk ekonomisinde yaşanan krizin katma değerli üretim ve ihracatla aşılacağı değerlendirmesinde bulunan EMİB Başkanı Kaya sözlerini şöyle tamamladı;

"İnadına üretim, inadına ihracat mottosuyla hareket ediyoruz. Türkiye’de iç piyasada yaşanan daralmanın önüne geçmek, fabrikalarımızda istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın işlerine devam etmelerini sağlamak için ihracat önceliğimiz olacak."

Mınex Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’na katılacak maden sektörünün firmalarının fuar destek başvuru dosyaları Ege İhracatçı Birlikleri tarafından incelenecek.

İki yılda bir gerçekleştirilen, bu yıl 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Mınex Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 8. kez Türk madencileri ile dünyanın dört bir tarafından gelecek ithalatçıları buluşturacak. Mınex 2017 Fuarına 322 firma katılırken, 28 ülkeden 180 yabancı katılımcı yer almıştı. Fuarı, 41 ülkeden bin 519 yabancı ziyaret etmişti. Mınex Fuarı’nda Fuarİzmir’in 23 bin metrekarelik alanı kullanılmıştı.

Mınex’te; metalik madenler, endüstriyel ham maddeler, kimyasal sanayi ham maddeleri gibi çok sayıda malzeme tanıtılıyor.