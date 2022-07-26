Minestrone Çorba hangi ülkenin?

Öncelikle minestrone bol sebzeli bir italyan çorbasıdır.

Minestrone Çorbası (italyan Sebze Çorbası) Tarifi İçin Malzemeler

1.5 litre su

1 defne yaprağı

1/3 pırasa

1/4 (çeyrek) küçük brokoli (taze yada dondurulmuş)

2 orta boy patates

1 çay bardağı yeşil bezelye (taze yada dondurulmuş)

3 çorba kaşığı mısır (taze yada dondurulmuş)

1 çay bardağı doğranmış yeşil fasulye

1/3 küçük kabak

1/3 havuç

1 domates

1 küçük tatlı biber

tuz, yeşillik, pul biber

2 çorba kaşığı zeytin yağı

Minestrone Çorbası (italyan Sebze Çorbası) Tarifi Nasıl Yapılır?

Pırasayı ince halkalara kesin. Patatesleri soyup küçük küp doğrayın, aynı şekilde havucu, kabağı ve tatlı biberi doğrayın. Brokoliyi ve domatesi ufalayın. Tarifteki sebzelerin miktarı 1. 5 litre su için yaklaşık 2 kase olmalı. Bütün sebzeleri ile defne yaprağı soğuk suya koyup kaynamaya getirin. Kaynadıktan sonra 15 dakika pişirin. Sonunda tuz, sevdiğiniz baharatları, yeşillik ve zeytin yağı ekleyip ateşi kapatın ve çorbanızı kapağın altında 10 dakika dinlendirin. Afiyet olsun!

Püf Noktası

Üzerine pesto sos gezdirebilir veya pestolu parmesanlı crostini ile servis edebilirsiniz. Ayrıca konserve mısırı da tercih edebilirsiniz.





