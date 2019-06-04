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Mine Kırıkkanat’tan reklam kokan hareketler

Cumhuriyet gazetesinin değer karşıtı marjinal yazarlarından Mine Kırıkkanat’tan reklam kokan anlamsız bir çıkış geldi. “Yurt dışında” olduğu süreçte, kimlikleri ve varlıkları meçhul iki kişinin Kırıkkanat’ın oturduğu apartmana gelerek yöneticiye “polis yeleklerini” gösterdikleri ve Kırıkkanat’ın hangi dairede oturduğunu, ne zaman döneceğini sordukları iddia edildi.

04 Haziran 2019 Salı 19:37
Mine Kırıkkanat’tan reklam kokan hareketler

 Murathan Seyitoğlu  Yeniakit.com.tr 

İddiaya göre kimlikleri ve varlıkları meçhul şahıslar, “Sert tavırları” ile yöneticiyi korkutan bakışlar fırlattılar!..  Mine Kırıkkanat’ın sonradan aldığını iddia ettiği “bilgi” doğrultusunda, meçhul şahısların bu “esrarengiz” teşebbüsün 2 Mayıs 2019 tarihinde, yani “bundan bir ay önce” gerçekleştiği öne sürüldü.

Yönetici çok korkmuş ama haber vermemiş!..

Yöneticinin bu olaydan dolayı çok korktuğu ifade edilirken, Mine Kırıkkanat’ın bir ay boyunca niçin haberdar edilmediği sorusu cevapsız kaldı.
Meçhul” olaydan, Kırıkkanat’ın çalıştığı gazetenin de haberdar edilmemesi dikkat çekti.
Aynı “senaryo” çerçevesinde Mine Kırıkkanat’a, hem de aynı günlerde Frankfurt Main’den ölüm tehditleri geldiği de iddia edilirken, senaryonun “süslemesi” olarak, Mine Kırıkkanat’ın bazı “AK Parti destekçisi” medya organları tarafından “hedef gösterildiği” yönündeki iddia kullanıldı.
Kırıkkanat’ın avukatının, müvekkilinin evine yapılan sahte polis baskınını ve ölüm tehdidini yetkililere bildirdiği belirtilirken, olay tarihine ilişkin “kamera” kayıtları hakkında tek bir bilgi yer almadı.
Çok korktuğu” iddia edilen Yönetici’nin durumu niçin vaktinde polise bildirmediği ve kamera kaydı istemediği, Mine Kırıkkanat’ın hem de “ölüm tehditleri” aldığı öne sürülen bir süreçte meydana geldiği iddia edilen bir olaydan niçin haberdar edilmediği de cevabı merak edilen sorular arasında yer aldı.

Akit gazetesi ve Akit TV’de var

Sözde” haberlerin süsleme bölümlerinde, şu ifadeler dikkat çekti: “Kırıkkanat, ölüm tehditlerini tetikleyen linç kampanyasından sorumlu Yeni Akit gazetesi, Akit TV, Ülke TV, Beyaz TV, TGRT ve A Haber televizyon kanalları hakkında avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu

Mine Kırıkkanat’tan "eklam kokan" paylaşımlar

Mine Kırıkkanat’ın karşı karşıya kaldığı iddia edilen şüpheli hadisenin yansımaları da dikkat çekici. Kırıkkanat; Zafer Arapkirli, Turan Dursun, Gazeteciler sendikası, Oda TV, Nasuh Bektaş gibi marjinal sol örgüt ve isimlerin “Geçmiş olsun, yıldırımazlar, zaten hedef gösterilmiştin, bu kaçıncı” yollu twitlerini paylaşmak suretiyle olayın PR’ını yapmayı tercih etti.

Kaos planlarına zemin mi hazırlanıyor?

Bir süredir “gazetecilere saldırı ve ölüm tehdidi” teması üzerinden, “Erdoğan medyası hedef gösterdi” türü başlıklarla yapılan haberler, 2006 yılında yaşanan Danıştay saldırısı ve benzeri kaos oluşturmaya dönük planlanmış saldırıları akıllara getirdi. Danıştay’ın başörtüsü karşıtı kararı sonrası o dönemki adıyla Vakit’in “İşte o üyeler” manşetini kaos planlarına perde yapan derin yapılanma, rol verdikleri bir saldırgan üzerinden Danıştay üyelerine silahlı saldırı düzenletip suçunu tehditle yıldıramadıkları Akit Medya Grubu’nun üstüne atmaya çalışmıştı. Son günlerde “gazetecilere saldırı” olayları ve CHP orijinli medyanın yaptığı haberler, “kaos tezgahı” kokan tuhaf çağrışımlara neden oluyor.

 

 

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 19:37
  1. İstanbul
  2. Mine Kırıkkanat
  3. Frankfurt Main
  4. Yeni Akit gazetesi
  5. Akit TV
  6. Ülke TV
  7. Beyaz TV
  8. TGRT
  9. A Haber
  10. Akit Medya Grubu

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