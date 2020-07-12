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Gündem

Mine Kırıkkanat'tan ağır hakaret! 'Diriliş’te Ertuğrul’u beklerken...'

Cumhuriyet paçavrasının yazarı Mine Kırıkkanat, terör tutuklularının avukatlığına soyunarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına hakaret etti. Kırıkkanat, 'terör tutuklularının Diriliş'te Ertuğrul'u beklerken engizisyonun çıkageldiği cadı avının masum kurbanları olduğunu' ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 23:43:00 - 2020-07-12 23:46:00
Mine Kırıkkanat'tan ağır hakaret! 'Diriliş’te Ertuğrul’u beklerken...'

Cumhuriyet paçavrasının yazarı Mine Kırıkkanat, bugün yayınlanan 'Diriliş: Engizisyon' başlıklı yazısında terör tutuklularını savunmaya kalktı ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine 'engizisyon mahkemesi' benzetmesi yaparak büyük bir skandala imza attı.

Türk yargısına ağır hakaret

Orta Çağ'da Katolik Kilisesi tarafından kurulan ve Avrupa'da terör estiren engizisyon mahkemeleri, kendi düşüncelerini kabul etmeyenleri sapkın olarak nitelendiriyor, akla hayale gelmez işkenceler yapıyordu.

Türkiye Cumhuriyeti yargısına, engizisyon mahkemeleriyle bir tutarak ağır hakaret eden Kırıkkanat, mahkum olunması için iktidara muhalif olunmasının yeterli olduğunu savundu.

Terör tutuklularının avukatlığına soyundu!

'İktidarı eleştirenlerin enkizitör yargısı tarafından herhangi bir terör örgütüne yamanıp hapsi boyladığı' şeklinde skandal bir iddiada bulunan Cumhuriyet paçavrası yazarı, 'terör tutuklularının Diriliş'te Ertuğrul'u beklerken engizisyonun çıkageldiği cadı avının masum kurbanları olduğunu' ileri sürdü.

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