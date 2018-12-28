Mine Kırıkkanat'a soruşturma açıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma başlattı. Kırkkanat, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.28 Aralık 2018 Cuma 20:23
Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma açıldı.
Yazar Mine Kırıkkanat kendisi hakkında soruşturma açıldığını ve ifadeye çağrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Mine Kırıkkanat, 'Bekliyordum, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı imzalı geldi: Hakkımda soruşturma açılmış, 7 gün içinde kendi rızamla ifade vermezsem, zorla alınacak... Yıl 2019, Yeryüzü Cehennemi Türkiye günlükleri.' ifadelerini kullandı.
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