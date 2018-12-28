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Mine Kırıkkanat'a soruşturma açıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma başlattı. Kırkkanat, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

28 Aralık 2018 Cuma 20:23
Mine Kırıkkanat'a soruşturma açıldı

Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma açıldı.

Yazar Mine Kırıkkanat kendisi hakkında soruşturma açıldığını ve ifadeye çağrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mine Kırıkkanat, 'Bekliyordum, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı imzalı geldi: Hakkımda soruşturma açılmış, 7 gün içinde kendi rızamla ifade vermezsem, zorla alınacak... Yıl 2019, Yeryüzü Cehennemi Türkiye günlükleri.' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 20:23
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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