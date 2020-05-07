Mine Kırıkkanat duvara tosladı

İngiltere'nin yeni tip koronavirüsle mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin tıbbi malzemeyi iade edeceği iddia edilmişti.

Cumhuriyet paçavrasının yazarı Mine Kırıkkanat da, yalan haberi paylaşarak, "İyi bakın, eğer ar kaldıysa, bu utançtır..." ifadesini kullandı.

İddialar yalanlandı

İddiaların ardından açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İngiltere'nin yeni tip koronavirüsle mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin tıbbi malzemeyi iade edeceği iddiasını yalanlayarak, İngiliz yetkililere de bu iddiaları en kısa sürede yalanlamaları çağrısı yaptı.

Bunun üzerine İngiltere , "Özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti."açıklamasında bulundu.

İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott da yaptığı açıklamada, "Türkiye’den yollanan 400.000 adet kişisel koruyucu ekibmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. Birleşik Krallık Hükümeti, Türk Hükümeti’ne Birleşik Krallık’ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir." ifadelerini kullandı.

Duvara tosladı!

İddiaların yalanlanmasıyla duvara toslayan Cumhuriyet paçavrası yazarı Mine Kırıkkanat'ın 'utanıp' özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.