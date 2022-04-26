Mine Kırıkkanat bildiğiniz gibi! Arapça diye saldırdı, gerçeği öğrenince tükürdüğünü yaladı!

Dini ve milli değerlere karşı provokatif paylaşımlarıyla bilinen ve bu konuda sicili epey kabarık Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat yeni bir skandala imza attı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu Süryanilerin bayramını kutlayan Süryanice “Paskalya Bayramınız Kutlu olsun” ifadelerinin yer aldığı bir afiş bastırdı.

CHP'li başkana 'Arapça' tepkisi

Arapça zannedilen afiş CHP yandaşı sosyal medya hesaplarının tepkisi çekti. Bir hesaptan "CHP İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu bu pankartı Arapça yazdırmanızın sebebi nedir?" paylaşımı yapıldı. Mine Kırıkkanat da bunu sosyal medya hesabından paylaşan isimler arasındaydı.

Kırıkkanat tükürdüğünü yalayarak özür diledi



Afişin Arapça olmadığını ve Süryanice olarak Süryanilerin bayramının kutlandığını öğrenen Kırıkkanat, özür diledi.

"Sayın Kerimoğlu'na haksızlık yapılmış, yazı Arapça değil. Bakırköy’ün kadim hemşehrileri Süryanilerin bayramını kutlayan Süryanice dilinde bir mesaj söz konusu. Ben de dikkat etmeden eleştirdiğim için kendisinden şahsen özür diliyorum."

İkinci bir paylaşım yaparak CHP'li başkanı övdü

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Kırıkkanat CHP'li Başkanı överek "Sayın

Kerimoğlu'na haksızlık yapılmış, yazı Arapça değil. Bakırköy’ün kadim hemşehrileri Süryanilerin bayramını kutlayan Süryanice dilinde bir mesaj söz konusu. Ben de dikkat etmeden eleştirdiğim için kendisinden şahsen özür diliyorum. Çünkü hareketi çok iyi niyetli ve zarif." ifadelerini kullandı.

İkiyüzlülüğe tepk yağdı

Sosyal medyada Kırıkkanat'ın Arapça ve Süryanice'ye yönelik bu iki yüzlü tutumuna tepki yağdı.