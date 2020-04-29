Mimar Sinan'ın yaptığı medresenin kubbeleri soyuldu

Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'nin kubbeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsat bilen hırsızlar tarafından 1 hafta arayla iki kez soyuldu. Yaklaşık 1.5 kilogram kurşunu sökerek çalan ve kayıplara karışan hırsızları yakalamak için polis çalışma başlattı. Soyulan kubbeler havadan görüntülenirken, çıplak kalan yerlerin ise naylon örtüyle kapatıldığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 04.15 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi’ndeki tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve ölümünün ardından 1588 yılında tamamlanan Kılıç Ali Paşa Medresesine gece saatlerinde çek çek arabasıyla kimliği belirsiz şahıslar geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilen şahıslar, arka tarafından 432 yıllık tarihi medreseye tırmandı. Şahıslar ardından tarihi kubbelerdeki maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşunları sökmeye başladı. Bir süre kurşunları söken hırsızlar ardından yaklaşık 1.5 kilogram olan parçaları çek çek arabasına yükleyerek kaçtı.

Olayın ardından medreseyi kiralayan vakfın müdürü, güvenlik kameralar görüntülerini incelediğinde gece saatlerinde şüpheli bir şahsın medreseye tırmandığını ve kurşunlarını çaldığını tespit etti.