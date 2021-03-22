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Ekonomi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak
Ekonomi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı boş kadrolara “sürekli işçi” alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:34:00 -
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular 22.03.2021–26.03.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıca; kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacak.

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