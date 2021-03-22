Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı boş kadrolara “sürekli işçi” alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular 22.03.2021–26.03.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıca; kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacak.
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