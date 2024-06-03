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Milyonluk konserler, kokteyller uçak biletleri ve nicesi… İşte Ekrem'in israfı engelleme formülü

Yeniakit Publisher
2024-06-03 16:18:00 -

İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, Ekrem İmamoğlu'nun belediyede nasıl israf yaptığını ortaya çıkardı.

İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, reklam-tanıtım harcamalarıyla belediyenin nasıl içinin boşaltıldığını belgeleriyle ortaya koydu.

Seçim döneminde sürekli israf yapıldığını iddia eden Ekrem İmamoğlu'nun döneminde, reklam-tanıtım harcamalarıyla İBB'nin nasıl içinin boşaltıldığı belgeleriyle ortaya koyuldu.

İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, yaptığı sosyal medya paylaşımında İmamoğlu'nun yaptığı bu israfı belgeleriyle paylaştı.

İşte Kaynar'ın o açıklamaları...

İsrafı engelledik filan diyorlar ya böyle 26 tane dosya var. 553 milyonluk ihale var ya, bakın içinde ne var? Konser, dinleti 98 bin 512 bin TL artı Kdv, yemek kokteyl ikram 14 bin 605 bin TL, yurt dışı uçak bileti 8 milyon 140 bin TL, konaklama gideri 4 milyon 852 bin TL. Youtuberlara ödediği para. Kendi reklamını yapsın diye günde 25-30 bin lira veriyor.
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