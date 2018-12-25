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Milyonların sesi olan asgari ücretliden zam değerlendirmesi

İlk kez bir asgari ücretli olarak komisyonda yer alan Gülden Görmez, yapılan zammı değerlendirdi. Görmez, "Hedefimiz 2 bin liranın altına düşmemekti, bunu başardık" dedi.

25 Aralık 2018 Salı 17:41
Milyonların sesi olan asgari ücretliden zam değerlendirmesi

Asgari ücretli çalışan Gülden Görmez, asgari ücrete ilişkin, "Bizim TÜRK-İŞ olarak hedefimiz 2 binin altına düşmemekti. Biz bunu başardık ve en azından 2 binin altına düşmemiş oldu" dedi.

Net asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için son kez bir araya geldi. Toplantıda işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri yer aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleşen komisyonun ardından bakanlıkta asgari ücreti açıklamak üzere basın toplantısı düzenlendi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibariyle asgari ücretin brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

"Hedefimiz 2 binin altına düşmemekti"

Toplantıda bu yıl ilk kez komisyona katılan asgari ücretli güvenlik görevlisi Gülden Görmez de yer aldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına rakama ilişkin değerlendirmede bulunan işçi Görmez, "Burada hepimiz elimizden geldiğince toplantıları özveriyle yapmaya çalıştık. Hepinizin bildiği gibi kamuoyunda 2 bin TL civarında bir algı vardı zaten, bizim de TÜRK-İŞ olarak hedefimiz 2 binin altına düşmemekti. Biz bunu başardık ve en azından 2 binin altına düşmemiş oldu. Çok iyi bir rakam denilemez ama 2 bin lira altına düşmemiş olması da beni sevindirdi açıkçası" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:41
  1. Türkiye
  2. Yılbaşı
  3. İşsiz
  4. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
  5. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
  6. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  7. Gülden Görmez
  8. Asgari ücret

YORUM YAZ

  • MisafirMisafir11 dk önce
    İşçi emeklisi de bu oranda zam almalı. Evim yok, üniversitede okuyan çocuklarım var biraz insaf sizlerin tuzu kuru, tok açın halinden anlamazmış. Allah diyorsunuz da , Allah adaleti emreder ayetini görmezden gelip intibakımızı da vermiyorsunuz.
  • EmekliEmekli19 dk önce
    SSk küçük sanayi emeklilerine de en az %26 zam yapılmalı. Ve intibak meselesi de çözüme ulaştırılmalı. Çünkü bu hakkımızdan gasp edilen kısımdır. 2000 öncesi sonrası emekli farkı hakkaniyete uygun şekilde çözülmeli. Seçimden önce bekliyoruz.
  • EmekliEmekli19 dk önce
    SSk küçük sanayi emeklilerine de en az %26 zam yapılmalı. Ve intibak meselesi de çözüme ulaştırılmalı. Çünkü bu hakkımızdan gasp edilen kısımdır. 2000 öncesi sonrası emekli farkı hakkaniyete uygun şekilde çözülmeli. Seçimden önce bekliyoruz.

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