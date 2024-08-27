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Ekonomi Milyonların gözü ocak zammında! İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar
Ekonomi

Milyonların gözü ocak zammında! İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar

Yeniakit Publisher
2024-08-27 13:05:00 -
Milyonların gözü ocak zammında! İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yükselecek. Zam oranına ilişkin 3 tahmin bulunurken, buna göre en düşük memur maaşının 43 bin lirayı aşabileceği ortaya çıktı.

 

Memura En Az 43 Bin TL Zam: Ocak Ayında Maaş Artışı Beklentileri ve Tahminler...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2024 yılı Ocak ayında yapılacak maaş artışını merakla bekliyor. Enflasyon farkı ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yapılacak zamla, en düşük memur maaşının 43 bin TL’yi aşabileceği tahmin ediliyor.

Ocak Zammı İçin Üç Farklı Tahmin

2024 yılının ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, enflasyon farkını belirleyecek ve bu fark Ocak zammına yansıtılacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 seviyesinde. Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, ikinci yarıdaki TÜFE yüzde 10.64 olacak ve memur maaşlarına yüzde 6.62 oranında zam yapılacak.

Bununla birlikte, enflasyonun Merkez Bankası’nın üst tahmin aralığı olan yüzde 42 seviyesine ulaşması durumunda, Ocak ayında memurlara yüzde 9.70 oranında bir zam yansıtılması bekleniyor. Ekonomistlerin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2024 enflasyon tahmini ise yüzde 43.31 olarak öngörülüyor. Bu durumda, memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 10.71’e kadar çıkabilir.
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En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?

Hâlihazırda en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL seviyesinde bulunuyor. Yapılacak zam oranına bağlı olarak bu maaşın:

Yüzde 6.62 zam ile 41 bin 801 TL,
Yüzde 9.70 zam ile 43 bin 8 TL,
Yüzde 10.71 zam ile 43 bin 404 TL’ye ulaşması bekleniyor.

Benzer şekilde, en düşük memur emeklisi maaşı da zam oranına göre 17 bin 588 TL’den:

Yüzde 6.62 zam ile 18 bin 752 TL,
Yüzde 9.70 zam ile 19 bin 294 TL,
Yüzde 10.71 zam ile 19 bin 471 TL’ye yükselecek.

Ocak ayında yapılacak bu zamlar, memurlar ve emekliler için önemli bir gelir artışı sağlayacak gibi görünüyor. Ancak nihai oranlar, yıl sonu enflasyon verilerine bağlı olarak kesinleşecek.

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