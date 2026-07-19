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Gündem Milyonların gözü kulağı Ankara'da: TBMM’de bu h afta en kritik gündem
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Milyonların gözü kulağı Ankara'da: TBMM’de bu h afta en kritik gündem

Yeniakit Publisher
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Milyonların gözü kulağı Ankara'da: TBMM’de bu h afta en kritik gündem

TBMM bu hafta yoğun bir mesaiye hazırlanıyor; en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükseltecek kritik kanun teklifi Genel Kurul gündemine gelirken, komisyonlar da 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemeler ve okul saldırıları için toplanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta da gündem yoğun. Genel Kurul'da en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran teklif ele alınacak. 20 bin lira olan aylık, yüzde 17,76 artırılacak.

Teklifte, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerini artıran düzenlemeler de var. Sinema ve turizm destekleri ile uluslararası okullara yönelik yeni kurallar da görüşülecek. Ardından, eğitimini yarıda bırakan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine dönüş hakkı sağlayacak teklifin gündeme gelmesi bekleniyor.

18 YAŞ ALTINDAKİ SUÇLULARIN CEZASI ARTIYOR

Adalet Komisyonu'nda 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemenin görüşmeleri sürecek. Teklife göre, 15-18 yaş grubunda suçun niteliğine göre hakim ceza indirimi uygulamayabilecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda cezanın üst sınırı 27 yıla, müebbet gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılacak. Çocuğun bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla, güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokana 3 yıla kadar hapis verilebilecek.

TBMM OKUL SALDIRILARINI ARAŞTIRIYOR

Okul saldırılarını araştıran komisyon da çalışmalarını sürdürecek. Bu hafta Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.

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