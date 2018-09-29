'Milyonlarım var, neden soygun yapayım?' demişti, hücrede kendini astı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tatil merkezi Girne'de işletilen marketin birikmiş hasılatını alan Mehmet Ali Güngörmüş, salı günü otomobile binip, parayı yatırmak üzere bankaya gitmek için yola çıktı. Caddeye geldiğinde 3 kişi, Güngörmüş'ün önünü kesip, başına silah dayayarak çekiçle vurdu. Güngörmüş'ün üzerindeki 200 bin lirayı alan şüpheliler kaçtı. Güngörmüş'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Sevgi Ü., Serkan B. ve Ahmet S.'yi bir gün sonra gözaltına aldı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 1 kişinin yurt dışına kaçtığı öne sürülürken, paraya ise ulaşılamadı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sevgi Ü., "Ahmet S. ile otelde tesadüfen tanıştım sonra görüşmeye başladık. Benim bu olay ile ilgim yok. Yüksek lisans için ülkedeyim. Ailem duyarsa okul hayatım biter. Soygunu mahkemede öğrendim, hiçbir şeyden haberim yok" dedi.

Ahmet S. ise "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye kendisini savundu. Şüphelilerden Sevgi Ü. serbest bırakılırken, Ahmet S. ile Serkan B. ise tutuklandı.

İntihar etti

Girne Boğaz Karakolu'nda ayrı ayrı hücreye konan iki şüpheliden Ahmet S.'nin dün saat 18.30 sıralarında intihar ettiği belirtildi. Ahmet S.'nin şortundaki bağ ile kendisini astığı kaydedildi.

Barolar Birliği tepki gösterdi

KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Ahmet S.'nin intiharıyla ilgili açıklama yaptı. Esendağlı, "Canı devlete teslim edilmiş bir insanın canı gidiyorsa, orada durmak lazım. Takipçisi olacağız. Bu kadar kolay olmamalı" dedi.

Polis Genel Müdürlüğü de intihar olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Ahmet S.'nin cenazesinin işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.