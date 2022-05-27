Milyonları heyecanlandıran haber geldi! Asgari ücret, o bomba seviyeye yükselecek

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle yılda bir kez zam yapılan asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılması gündemde. Bunun için önce yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Masadaki formüle göre, her yıl aralık ayında bir defa belirlenen asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı kadar Temmuz ayında ara zam yapılması formülünün masada olduğu belirtildi.

Önce Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ek zam için sinyal verdi. Ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında, "Emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz" dedi. Son olarak dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar" diye konuştu.

Edinilen bilgilere göre asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması gerekmediği belirtiliyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda asgari ücrete ‘6 aylık enflasyon farkı kadar zam' formülü masaya geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına göre 2022'nin ilk dört ayında enflasyon yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3.97 olurken, haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2.97 oldu.

Bu rakamların gerçekleşmesi durumunda 2022 Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 41 olacak.

Memur ve emekliye Temmuz ayında enflasyon artışı kadar otomatikman zam yapılacak. Yasa değişikliği durumunda da asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı kadar zam verilecek.

Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olarak gerçekleşirse asgari ücret temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL seviyesine yükselecek.

Ancak temmuz zammı gerçekleşirse; aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.