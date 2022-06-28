  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Milyonları ağlatan Cüneyt Arkın paylaşımı
Medya

Milyonları ağlatan Cüneyt Arkın paylaşımı

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın set görüntülerini paylaşan Mehmet Bozdağ milyonları ağlattı. Cüneyt Arkın'ın pandeminin zor koşullarında çekimlere katılma taleplerini olumlu karşıladığını söyleyen Bozdağ, usta aktörün efsanevi oyunculuğunu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 19:42:00 - 2022-06-28 19:42:40

Osmanlı Devleti'nin kurulmasında etkili olan isimlerden biri olan Aksakallılar Lideri'ni oynayan Cüneyt Arkın, dizinin bir kaç bölümünde yer aldı. Burak Özçivit'le beraber oynayan Arkın için özel ekip kurduklarını belirten Bozdağ, o anları bu sözlerle paylaştı:

"Pandeminin en zor günlerinde setlere cesur bir dönüş yaptı. Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk."

Türk sinemasının yıldızı Cüneyt Arkın önceki akşam tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması akabinde hayatını kaybetti. Geri hafızalara kazınan replikleri tiplemeleri ve projeleri kaldı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tespit

Allah rahmet eylesin de orhan gencebaya durduk yere sataşmasaydı keşke.bir de kalbini ihmal etmeseydi belki kriz geliyorum demişti. o da kader bu kadar nefesi varmış başka.

Misafir

Senin filimlerinle büyüdük. Allah senden razi olsun, mekanin cennet olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23