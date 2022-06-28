Milyonları ağlatan Cüneyt Arkın paylaşımı

Osmanlı Devleti'nin kurulmasında etkili olan isimlerden biri olan Aksakallılar Lideri'ni oynayan Cüneyt Arkın, dizinin bir kaç bölümünde yer aldı. Burak Özçivit'le beraber oynayan Arkın için özel ekip kurduklarını belirten Bozdağ, o anları bu sözlerle paylaştı:

"Pandeminin en zor günlerinde setlere cesur bir dönüş yaptı. Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk."

Türk sinemasının yıldızı Cüneyt Arkın önceki akşam tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması akabinde hayatını kaybetti. Geri hafızalara kazınan replikleri tiplemeleri ve projeleri kaldı.