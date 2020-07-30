Milyonlarca yıllık mikropları canlandırdılar

Japonya Deniz-Yeryüzü Bilim ve Teknoloji Ajansı tarafından yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, 100 milyon yıldan uzun bir süredir uyku halinde olan mikropları başarıyla canlandırdıklarını duyurdu. Söz konusu mikropların dinozorların yaşadığı dönemden kalma oldukları belirtildi.

Çalışma kapsamında Güney Pasifik deniz yatağındaki 100 milyondan uzun bir süredir var olan tortu katmanlarını inceleyen bilim insanları, neredeyse bütün bir çağ boyunca uyku halinde kalan mikropları uyandırmak için örnekleri kuluçkaya yatırdı.

Araştırmanın başyazarlarından Yuki Morono, söz konusu çalışmanın şaşırtıcı sonuçlar verdiğini söyledi. Morono, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Mikropları bulduğumda önce bulgulardan şüphelendim, bir hata ya da deneyin başarısız olması sonucu ortaya çıktıklarını düşündüm. Deniz altındaki biyosferdeki organizmalar için yaş sınırı olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tortulardaki oksijenin, mikroplar için hiçbir enerji harcamadan milyonlarca yıl canlı kalabilmelerini sağladığını ifade eden Morono, araştırmanın yeryüzündeki en basit canlı yapılarının hayatta kalabilme yeteneklerine işaret ettiğini vurguladı. Morono, açıklamasına şöyle devam etti: "Bizim aksimize, mikroplar bölünerek çoğalıyor dolayısıyla belirli bir ömürleri yok"

URI Okyanus Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmacı Profesör Steven D'Hondt ise, mikropların deniz yatağında delinen en eski tortu katmanından çıktıklarını söyledi. D'Hondt, "Deldiğimiz en eski tortu katmanı aynı zamanda en az besine sahip katman. Hala canlı organizmalar var ve uyanıp, büyüyüp çoğalabilirler." şeklinde konuştu.