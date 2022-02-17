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Teknoloji Milyonlarca telefon kullanılamaz hale geliyor! Eğer telefonunuzda o özellik varsa dikkat
Teknoloji

Milyonlarca telefon kullanılamaz hale geliyor! Eğer telefonunuzda o özellik varsa dikkat

Yakın zaman Türkiye'de de gündeme gelecek olan ve milyonlarca vatandaşın kullandığı cep telefonları artık kapanmaya başlayacak. ABD’de bazı operatörler, önümüzdeki günlerde 3G hizmetini tamamen sonlandırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 13:31:00 -
Milyonlarca telefon kullanılamaz hale geliyor! Eğer telefonunuzda o özellik varsa dikkat

Şu anda dünya genelinde 5G şebekelerinin kurulumuna devam edilirken, mevcut eski teknolojiler tarihe karışıyor.

Yıllardan beri artık çok fazla tercih edilmeyen ve güvenli olmayan 2G bağlantı seçeneğinin daha önce telefonlardan kaldırılacağı bilgisini sizlerle paylaşmıştık.

Gelecekte benzer bir durum 3G şebekelerinde de yaşanacak. Özellikle ABD ve Avrupa'da ağlar, artık 3G hizmetlerini emekliye ayırmaya hazırlanıyor.

ABD, 3g hizmetini kapatıyor

ABD’nin en büyük operatörlerinden olan AT&T, 22 Şubat tarihinde 3G hizmetini sonlandıracağını açıkladı. Diğer bir operatör olan Verizon ise aralık ayından sonra 3G'yi desteklemeyecek.

Operatörler neden 3g'den vazgeçiyor

Operatörler, 3G servislerini kapatarak bu kaynakları 4G ve 5G için kullanmak istiyor. Bu sayede 4G ve 5G için daha fazla spektrum kullanabilecek ve hizmetler iyileştirilecek.

Bu nedenle, yalnızca 3G destekleyen eski telefonlar, tamamen kullanılamaz hale gelecek. 2019 yılında açıklanan verilere göre sadece 3G’ye bağlı çalışan cihazların sayısı 80 milyondan fazla.

3G'nin kapatılması bazı ülkelerin gündemine gelse de Türkiye'nin önünde epey zaman var. Ülkemizdeki 3G bağlantısının en az 2030 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

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