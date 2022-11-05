Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor! Dikkat bunu yapmayan yandı!

Ev, arsa, arazi, iş yeri gibi milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi’nde ikinci taksit ödemeleri başladı. 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başlayan ödemeler, 30 Kasım tarihinde sona erecek. Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre, muafiyet şartlarını taşımayan herkes emlak vergisi ödemek zorunda.

Verilen bu süre içinde ödemesini yapmayanlar ise gecikme durumunda cezalı olarak geri ödemek zorunda kalacak.

Peki emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisinden kimler muaf olur? İşte emlak vergisi ile ilgili merak edilen detaylar...

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı. Emlak vergisinden muaf olmayanlar eğer bu süre içerisinde ödeme yapmazsa, her ay için belli oranda gecikme zammına tabii tutulacak.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN 2022

Mynet'in aktardığı detaylara göre, 2. taksit ödemeleri Kasım ayında yapılan emlak vergisi, banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ödeniyor.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF OLUR?

Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre, milyonlarca kişiyi ilgilendiren emlak vergisinden bir mülkü olan fakat mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf oluyor. Yine verilen detaylara göre, ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul veya hisse sahibi olanlar da vergiden muaf oluyor. Buna rağmen ödeyenler de 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.

EMLAK VERGİSİ BORCUMU NASIL ÖDEYEBİLİRİM? EMLAK VERGİSİ BORCU NASIL ÖDENİR 2022?

Verilen bilgilere göre, emlak vergisi borç ödeme işlemlerini çeşitli biçimlerde yapabilirsiniz. Eğer internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız mülkün bağlı olduğu belediyeye başvuru yaparak, ödemelerinizi doğrudan belediyeye yapabilirsiniz. Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de gerçekleştirilebilir.

Söz konusu ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur ve bunun dışında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır olarak bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarasının da bildirilmesi gerekir.