Milyonlarca salyangozu dünyaya ihraç ediyorlar

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Doğadan toplanarak Bilecik'teki tesislerde kadınlar tarafından işlenen ''dolma ve tereyağlı salyangoz'' dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Yaklaşık bin ton salyangozun 400 tonu firmanın Bilecik Organize Sanayi'deki tesisinde işlenirken, 600 tonu da Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki tesiste ön işlemden sonra Bilecik'e gönderilerek, son ürün olan dondurulmuş salyangoz dolması olarak ihraç ediliyor.

Müşterilerin talebi üzerine hem kabuk hem de et yönünden istenen özelliğe getirildikten sonra kara salyangozu, büyük bölümü tereyağlı, maydanoz ve sarımsakla hazırlanarak Fransa'daki anlaşmalı şirket aracılığıyla pek çok ülkeye gönderiliyor. Günlük işlenen 6 ton salyangozdan, 2 tona yakın ürün imal ediliyor.

Fabrikanın müdürü ve su ürünleri mühendisi Yılmaz Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecik'teki tesisin yaklaşık 29 yıl önce organize sanayide 4 bin metrekare kapalı tesis üzerine kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde doğadan canlı olarak toplanan yaklaşık bin ton salyangozun Bandırma'daki tesislerde işlemden geçtiğini anlatan Akın, salyangozun işlenme sürecini şöyle anlattı:



''Salyangozlar soğutularak Bilecik'e geliyor. Soğutma arabalarıyla gelen salyangozların içindeki et çatalla kabuklarından çıkarılır. Çıkarılan etler kabuklardan ayrılır. Makaslandıktan sonra bağırsaktan ayrılmış olan etler pişme bölümüne gider. Yaklaşık 12 dakika pişirildikten sonra salyasından arındırılır ve boylarına göre ayrılır. Müşterinin istediği gramaja göre tereyağlı ya da normal salyangoz dolması olarak hazırlanıyor. Sonra depolarımıza koyarız. Tarım ve Orman Bakanlığının vermiş olduğu kırsal kalkınma destekleri sayesinde bu işlemi yaklaşık 4 yıldır yapmaktayız.''



- ''Yıllık 800 ton salyangoz ihraç ediyoruz''



Akın, ortak firma aracılığıyla Fransa'ya giden ürünlerin ABD, Japonya, Çin ve Rusya gibi dünyanın çeşitli yerlerine sevk edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

''Yaklaşık bin tona yakın canlı mamul almaktayız. Bunları burada işliyoruz. 15 Mart-15 Mayıs arasında toplanması gereken bir süreçte hızla işlenmesi gerekiyor. Ondan önceki dönemde toplanması ya da tedarik edilmesi çiftlikler haricinde yasak. Şu anda Türkiye'de üniversitelerin de katkılarıyla salyangoz çiftlikleri oluşturulmaya çalışılıyor. Verilecek katkılarla daha iyi yerlere geliriz ve daha iyi ihracat yaparız. Günde 6 tona yakın mal işlenmekte. 6 tondan 2 tona yakın et imal etmekteyiz. Bin ton salyangozdan yıl sonunda 700-800 tonunu satmış oluyoruz. Hiçbir dış girdi olmadan, direkt ihracata çalışıyoruz. Türkiye'deki tarımın ne kadar önemli olduğunu da ortaya çıkarıyor.''



- ''Koronavirüse karşı tedbirler alındı''



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle personele yönelik her türlü tedbirleri aldıklarını aktaran Akın, dezenfektan ve hijyenik ortamlar sağladıklarını ifade etti.



Üst seviyede tedbirler almak zorunda olduklarını belirten Akın, ''Yurt dışından gelen müşterilerimize aldığımız tedbirleri göstermeliyiz. Şu an 75 personelle çalışıyoruz. İş-Kur'dan personel talep etmekteyiz. Daha da alım yapmak istiyoruz. Kovid-19'dan sonra iyi siparişler alacağız. Türkiye daha iyi yerlere gelecektir.'' diye konuştu.