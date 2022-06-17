Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 2021'de, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapıldı.

7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönemin son zili bugün çalacak. Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnelerini aldıktan sonra yaz tatilinin tadını çıkaracak.

Yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi Öğretmen Bilişim Ağı’ndan (ÖBA) uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak. Ayrıca öğrencilere yönelik bu yıl ilk kez Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nın (DYK) yanı sıra yaz okulları açılacak. DYK kapsamında 8 ve 12. sınıflar ile mezunlar için dersler verilecek. 4. sınıftan 12. sınıflara kadar matematik ve İngilizce derslerinden açılacak yaz okullarına başvurular yarın sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarının Türkiye'sini gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan bu çocuklar, gençler inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim öğretim diyoruz. Bunun için eğitim öğretimi her işin başı olarak görüyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bakan Özer'in mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Özer, mesajında şunları söyledi:

Saygıdeğer Velilerimiz,

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle her bir öğrencimizin kaliteli eğitime erişimi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çocuklarınız, aynı zamanda ülkemizin en değerli varlıklarıdır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın ve sizlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Değerli Öğretmenlerimiz,

Zorlu şartlar altında başlayan bu eğitim öğretim yılının son günündeyiz. Sizlerin özverili çalışmalarıyla okullarımız küresel salgın koşullarında da en güvenli alanlar olma özelliğini korudu. Bu zorlu koşulların üstesinden gelerek ülkemizin normalleşmesinde sarf ettiğiniz emek, öğrencilerimize göstermiş olduğunuz özen ve fedakârlıktan ötürü sizlere en içten şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bu yıl çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz. İstediğinizde çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz. Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bununla birlikte yaz boyunca açık olacak kütüphanelerimiz ve yaz okullarımızda zaman geçirmenizi ümit ediyorum.

Bu vesileyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum.

Hepinize iyi tatiller diliyorum.