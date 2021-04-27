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Gündem Milyonlarca memurun uzaktan çalışma detayları belli oldu
Gündem

Milyonlarca memurun uzaktan çalışma detayları belli oldu

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Milyonlarca kamu çalışanın da çalışma şekli belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 02:22:00 -
Milyonlarca memurun uzaktan çalışma detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini duyurmuştu.

Tam kapanma süreciyle ilgili detaylar merak edilirken İçişleri Bakanlığı'ndan genelge geldi. Genelgede kamuda uzaktan dönemine geçildi.

Kamuda uzaktan çalışma dönemi

- Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının yüzde 50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir. Bu dönemde;

- Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşların tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacak.

- Kamu personeli için görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacak.

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