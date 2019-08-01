Milyonlarca memurun beklediği tarih belli oldu! Hükümet ile Memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti.

Hükümet ile Memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti. Hükümet, 5.2 milyon memur ve sözleşmeli personel için maaş zam teklifini 16 Ağustos Cuma günü yapacak.

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