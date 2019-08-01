Milyonlarca memurun beklediği tarih belli oldu!

Hükümet ile Memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti.
01 Ağustos 2019 Perşembe 19:29
Hükümet ile Memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti. Hükümet, 5.2 milyon memur ve sözleşmeli personel için maaş zam teklifini 16 Ağustos Cuma günü yapacak.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:29
YORUM YAZ