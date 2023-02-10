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Gündem Milyonlarca liraya daire satılan bina yerle bir olmuştu! Binayı yapan müteahhit suçu bakın kime attı
Gündem

Milyonlarca liraya daire satılan bina yerle bir olmuştu! Binayı yapan müteahhit suçu bakın kime attı

Hatay'da meydana gelen depremin ardından yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City’nin müteahhidi Servet Altaş, "Maalesef bazı medya kuruluşlarının haber yapma adı altında algı değiştirip kurban seçmelerini acıyla izliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:07:00 -
Milyonlarca liraya daire satılan bina yerle bir olmuştu! Binayı yapan müteahhit suçu bakın kime attı

Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City’nin müteahhidi Servet Altaş, dün “Bana binayı soramazsınız” diyerek kendini savunmuştu.

Bu defa şirketi Ser-Al İnşaat'ın Instagram hesabından açıklama yapan Altaş, "medyanın kendisini kurban seçtiğini" söyledi.

Altaş şöyle dedi:

"Acımız büyük kayıplarımız çok. Hatay’da yapmış olduğum yüzlerce bina ve toplamda 21 bloktan oluşan sitede maalesef ve üzüntüyle Güçlü Bahçe City’nin iki bloğu ve Ekinci Mahallesi’ndeki Gökkuşağı apartmanı yıkılmıştır. Hakkımda kamuoyunda yaratılmaya çalışan haberlerin hepsi asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır."

Yaşadığımız bu felaketten sonra şehrimizde kullanılabilecek bina sayısı yok denecek kadar az. Tüm binalar ya hasar aldı ya da enkaza dönüştü. Asırlardır ayakta duran binalardan tutun daha inşası devam eden yapılar bile yıkıldı. 

Önceliğimiz hedef aramak değil, hep birlikte canları kurtarmak olmalıdır.”

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