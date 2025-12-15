  • İSTANBUL
Son Haberler

Milyonlarca kişi için basit çözüm: Kalbi koruyan tuz unutuldu
Sağlık

Milyonlarca kişi için basit çözüm: Kalbi koruyan tuz unutuldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milyonlarca kişi için basit çözüm: Kalbi koruyan tuz unutuldu

Yirmi yıllık NHANES verileri, potasyumlu “diyet tuzu” kullanımının yaygın olmadığını ve milyonlarca kişide kalp-damar riskini azaltabilecek basit bir yöntemin yeterince değerlendirilmediğini gösterdi.

Yirmi yıla yayılan NHANES verilerinde 37 binden fazla yetişkin incelendi ve tuz ikamesi kullananların oranının 2013-14’te yüzde beşe ulaştıktan sonra 2020’ye gelindiğinde yüzde ikiye gerilediği görüldü. Kan basıncını ilaçla kontrol eden hipertansiyon hastalarında bile kullanım en fazla yüzde on düzeyindeyken, tedavi görmeyen ya da kontrolsüz hipertansiyonlu bireylerde ise yüzde altıyı aşmadı.

Uzmanlara göre potasyumlu tuz, sodyumu kısarak kalp-damar riskini düşürmek için kolay ve ucuz bir yol sunuyor.

Araştırmacılar, tadındaki hafif acılık, böbrek hastalığı korkusu ve sağlık profesyonellerinin konuyu nadiren gündeme getirmesinin günlük kullanıma adaptasyon direncini beslediğine dikkat çekti.

Sodyumu günde 1000 mg azaltmanın dahi tansiyonu anlamlı ölçüde düşürdüğü düşünülürse, tuz ikameleri milyonlarca kişide inme ve kalp krizi yükünü hafifletebilecek basit bir araç olarak öne çıkıyor. Bu çalışma, etkinliği kanıtlı bu yöntemin neredeyse hiç benimsenmemesinin büyük bir halk sağlığı fırsatını boşa harcadığını sayısal verilerle ortaya koyması açısından önemli.

