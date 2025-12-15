Esad ailesinin Rusya'daki yaşamı deşifre oldu: Gününü gün ediyorlar

  • İSTANBUL
Suriye’deki devrimin ardından Rusya’ya kaçan Esad ve ailesinin Moskova’daki yeni yaşamı deşifre edildi. Guardian gazetesi, lüks içinde Moskova’da gününü gün eden Esad’ın göz doktorluğuna dair bilgilerini tazeleyip Rusça öğrendiğini, Esad'ın yeni müşterilerinin Moskova'nın zengin elitleri olabileceğini öne sürdü. Gazeteye konuşan Esad ailesinin yakını “Tabii ki paraya ihtiyaçları yok ama göz doktorluğuna tutku duyuyor” dedi. Gazete Esad’ın Suriye'de savaş hakkında bir de kitap yazdığını, yayımlamak için Rus yetkililerin onayı beklediğini de yazdı.

İngiliz Guardian gazetesi, Rusya’ya kaçan Esad ailesinin Moskova'daki lüks hayatının izlerini sürdü.

Bu aile dostunun yanı sıra sızan veriler ve Rusya'yla Suriye'deki kaynaklara dayandırılan haberde ailenin ikametinin Moskova'nın "zengin muhiti" Rublyovka'da olduğu belirtildi.

Maidan olayları sonrasında ülkesinden kaçan eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in de aynı bölgede yaşadığının tahmin edildiği aktarıldı.

Esad ailesinin parasını Moskova'ya taşımasının, onları Batı'nın yaptırımlarından koruduğu ifade edildi.

Aileyle ilgilenen kişilerin Beşar Esad'ın Moskova'daki nüfuzlu yöneticilerle temasa geçmesini engellediği öne sürüldü.

Aile dostu, eski Suriye lideri için şu ifadeleri kullandı: Çok sakin bir hayat sürüyor. Dış dünyayla çok az temas kuruyor. Yalnızca geçmişte sarayında olan, (eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı) Mansur Azzam ve (iş insanı) Yasser İbrahim gibi birkaç kişiyle iletişim halinde.

Kremlin'e yakın olduğu belirtilen bir kaynağın şu sözleri de haberde yer buldu: Putin'in, iktidarını kaybeden liderlere tahammülü çok az. Esad artık nüfuzlu bir figür ya da yemeğe davet edilecek ilginç bir misafir gibi görülmüyor.

Haberde Beşar Esad'ın ailesiyle ülkeden kaçarken yakınlarını düşünmediği, kardeşi Mahir Esad'ın onlara yardım ettiği vurgulandı.

Ailenin Moskova'daki ilk aylarında Esma Esad'ın lösemi tedavisine odaklandığı belirtilirken 50 yaşındaki eski first lady'nin deneysel bir yöntemle sağlığına kavuştuğu iddia edildi.

Suriye iç savaşının hikayesini bir de kendi tarafından anlatmaya hazırlanan Beşar Esad'ın Rus yetkililerden onay beklediği öne sürüldü.

Esadların üç çocuğununsa ebeveynlerine göre Moskova'da daha rahat yaşadığı ifade edildi.

Rejimin devrilmesinden sonra ailenin halka karıştığı tek bir olayın tespit edildiğine dikkat çekildi.

22 yaşındaki Zeynep Esad, 30 Haziran'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden üniversite diploması alırken yapılan törene Beşar Esad'ın katılmadığı bildirildi.

Zeynep'in sınıf arkadaşları, mezuniyet töreninde Esad ailesinin dikkatleri üzerine çekmemeye çalıştığını Guardian'a aktardı.

Esad'ın çocuklarının sık sık Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiği ve annelerinin de en az bir kere onlara katıldığı da haberde yer alan iddialar arasında.

Başta BAE'ye sığınmayı uman ailenin Arap ülkesinden izin alamadığı da öne sürüldü.

Beşar Esad, eşi Esma'yla 2000'de evlenmişti. Çiftin iki erkek çocuğu da var. Kerim 20, dedesinin adını taşıyan Hafız ise 24 yaşında.

Yönetiminin devrilmesinin ardından Esad ve ailesi, Rusya'ya kaçmıştı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Esad ve ailesine sığınma hakkı verildiği bildirilmişti.

14 yıl süren iç savaşta 620 bin kişinin öldüğü, 14 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

