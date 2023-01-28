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Ekonomi Milyonlarca araç sahibine çok önemli uyarı! Artık son saatler
Ekonomi

Milyonlarca araç sahibine çok önemli uyarı! Artık son saatler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme ile ilgili son uyarı yapıldı ve son 4 gün kaldı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak Salı günü dolacak. Peki MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödemesi banka kartı veya kredi kartı ile yapılabilir mi? MTV ödemesi PTT'den yapılır mı? MTV ödemesi mobil bankanlıktan ödenebilir mi?

Yeniakit Publisher
2023-01-28 16:26:00 -
Milyonlarca araç sahibine çok önemli uyarı! Artık son saatler

 

2023 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı.

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi salı günü sona erecek.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Geçerli MTV tarifesi

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.

 

 

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