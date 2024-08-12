Milyonlara ikinci emeklilik fırsatı! Havalara uçuran çift maaş müjdesi geldi

Faruk Erdem, Türkiye'de uygulanacak yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili detayları paylaştı. Erdem, bu sistemin çalışanlara SGK'dan bağımsız ikinci bir emeklilik imkanı tanıyacağını belirtti. Çalışanların emeklilik döneminde çift maaş alma fırsatının getirileceğini vurgulayan yazar, bu yıl yapılacak yasal düzenlemeyle sistemin devreye gireceğini kaydetti. Faruk Erdem, TES'in sosyal güvenlik sisteminin yerini almayacağını, ancak emeklilik maaşlarını tamamlayacağını ifade etti. Erdem, Yeni Asır gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"OVP'de yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) bu yıl devreye alınacak. Böylece emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı getirilecek.

Sistem SGK'dan ayrı bir emeklilik imkanı da tanıyacak.

Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen ikinci emeklilik, Orta Vadeli Program'a (OVP) da girdi. İkinci basamak emeklilik olarak yer alan sistem tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanıyor.

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Türkiye'de bir süredir uygulanan Otomatik Katılımlı BES ile devreye alınan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek.

Peki kimler yararlanacak, sistem nasıl uygulanacak?

BU YIL YASA ÇIKACAK

Dünyada çeşitli yöntemlerle uygulanan tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanların emekli olduklarında gelirlerinin düşmemesi ve yaşam standartlarının değişmemesini amaçlıyor.

Bu sayede emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında bir maaş daha elde ediliyor.

Söz konusu sistemin devreye girmesi için 2024 yılı ile birlikte yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışanlar açısından yeni bir dönemin kapıları da aralanmış olacak.

Bugün uygulanan otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çalışanların ücretlerinden her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak primler biriktiriliyor.

Ancak sistem zorunlu değil.

Çalışanlar isterlerse sistemden ayrılıyor. Bu sistem ile çalışanlar 10 yıl prim ödüyor ve 56 yaşında emekli olabiliyor.

10 yıl ve 55 yaşın sonunda hak sahipleri isterlerse toplu para isterlerse belirleyecekleri süre kadar (ömür boyu da seçilebilir) emekli maaşı alabiliyor.

Yeni getirilecek sistem bunu bir adım daha öteye taşıyacak.

Çalışanlardan kesilen primlere işverenler de prim ekleyecek.

Böylece birikim artacak, işverenler sigorta primi öder gibi her ay çalışanın hesabına para aktaracak. Sistem zorunlu olacağı için hem çalışan hem de işveren için bağlayıcı olacak.

SİSTEMDE KALINACAK

Emeklilik sistemi olduğu için tamamlayıcı emekliliğe giren, belirli şart ve koşulları sağlayana kadar sistemde kalıp, emekliliği için biriktirecek.

Çalışan sosyal güvenlik sisteminden emekli olduğunda tamamlayıcı emeklilik sisteminden de emekli olacak; hem SGK'dan emekli aylığı alacak hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden aylık ya da isterse toplu para alacak. Buradan da anlaşılacağı üzere tamamlayıcı emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin alternatifi olmayacak; çalışanın emekli olduğunda maaşını tamamlayacak.

TAZMİNATLA İLGİSİ YOK

Tamamlayıcı emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin alternatifi olmayacağından, sosyal güvenliğin yerini almayacağından, sadece çalışana emekliliğinde ek gelir sağlayacağından; kıdem tazminatı ile de uzaktan yakından ilgisi olmayacak.

Kıdem, İş Kanunu kapsamında çalışanın hakkı ve bu hak çalışan, işveren, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde devam edecek. Tamamlayıcı emeklilik ise bundan tamamen ayrı yürüyecek.

YAŞ ŞARTI DEĞİŞİR Mİ?

Şu anda uygulanan sistemde BES ile emeklilik yaşı 56 olarak uygulanıyor. Yeni tamamlayıcı emeklilik sisteminde bu şartın değiştirilmesi de söz konusu olabilecek. Üzerinde çalışılan formüller arasında 60 yaş da bulunuyor. Ancak kesin karar yasal düzenleme sırasında verilecek.

SGK'DAN ÇIKMAK GEREKİYOR MU?

Tamamlayıcı emeklilik sistemine giren çalışanların SGK primleri kesilmeyecek. İşveren yine şu andaki sistemde olduğu gibi SGK'ya prim ödeyecek ayrıca çalışanın hesabına tamamlayıcı emeklilik primi ve tazminat ödemesi olarak para aktaracak. Böylece SGK emeklilik hakkı devam edecek ve yeni sistem ile ikinci bir emeklilik sağlanacak. Böylece çalışanlar hem SGK'dan emekli maaşı alacak hem de yeni sistemde biriken paralarını toplu olarak ya da maaş olarak alabilecek."