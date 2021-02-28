Milyonlar bekliyordu! Uyanış Büyük Selçuklu’da Kılıçarslan’ı oynayacak isim belli oldu
TRT’de rekorlar kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde iddialara göre Kılıçarslan’ı kimin oynayacağı belli oldu.
TRT’nin damga vuran dizisiyle ilgili bomba iddia ortaya atıldı.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine Kılıçarslan’ı kimin oynayacağı belli oldu. Son yayınlanan bölümde Melikşah’ın “Gayrı vakti geldi Kılıçarslan” demesi üzerine Kılıçarslan’ın silüeti gösterilmişti. Dizinin hayranları bir yandan Kılıçarslan kimdir diye merak ederken diğer yandan Kılıçarslan’ı hangi ünlü oyuncunu oynayacağını merak etmeye başlamıştı.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölüm fragmanında Kılıçarslan’ın diziye dahil olacağının mesajı verildi.
Fox Tv’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol olan ancak diziden çıkarılan Talat Bulut, Uyanış Büyük Selçuklu dizisine giriyor. Talat Bulut, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanı Kılıçarslan’ı oynayacak.
Kaynak: ilan365.net