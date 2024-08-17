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Medya Milyoner'e damga vuran Fenerbahçe sorusu
Medya

Milyoner'e damga vuran Fenerbahçe sorusu

Yeniakit Publisher
2024-08-17 13:17:00 - 2024-08-17 13:29:45

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında Fenerbahçe'nin logosu ile ilgili soru seyirciyi ekrana kilitledi.

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ile buluştu.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 34 yaşındaki Yasin Pehlivan'a çıkan Fenerbahçe sorusu ekrana kilitledi. 200 bin TL değerindeki soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı da şaşkına döndü.

Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi internet sitesindeki açıklamaya göre Fenerbahçe logosundaki sarı alan "Fenerbahçe için duyulan" hangi duyguları sembolize etmektedir.

A-Sevgi ve bağlılık
B-Dayanışma ve dostluk
C-Sabır ve bilgelik
D-Gıpta ve kıskançlık

Doğru cevap, D şıkkı, Gıpta ve Kıskançlık
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