Kim Milyoner Olmak İster’e katılan akademisyen Betül Yakar Yılmaz, memleketini tanıtırken sarf ettiği “Konyalı değil, Ereğliliyim” ifadeleriyle ekran başındakilerin ve sosyal medyanın gündemine oturdu. 9’uncu soruya kadar ulaşan Yılmaz, 200 bin TL değerindeki soruda İspanya cevabını verince yanlış yanıt nedeniyle yarışmadan 20 bin TL ödülle ayrıldı.

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Ereğlili Betül Yakar Yılmaz, memleketini tanıtırken kullandığı ifadelerle dikkatleri üzerine çekti.

"KONYALI DEĞİL, EREĞLİLİYİM” DEDİ

Yarışmada kendisini tanıtan Betül Yakar Yılmaz, memleketini söylediğinde "Konyalı değil, Ereğliliyim” ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın bu sözleri, sanal medyada bazı kullanıcılar tarafından Ereğli'ye olan bağlılığını ve hemşehrilik aidiyetini ekranlara taşıdı olarak yorumlanırken, bazı kullanıcılar tarafından ise tepki gördü.

200 BİN TL'LİK SORU KONYA EREĞLİLİ AKADEMİSYENE VEDA ETTİRDİ

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Konya Ereğlili akademisyen Betül Yakar Yılmaz, başarılı performansıyla 200 bin TL değerindeki 9'uncu soruya kadar yükseldi. Ancak karşısına çıkan zorlu soruya yanlış yanıt veren Yılmaz, yarışmadan 20 bin TL ödülle ayrıldı.

ZORLU SORUDA YANLIŞ CEVABI VERDİ

Yarışmada Yılmaz'a, "Hangisi, 1960'ların sonuna kadar ülkedeki fakir ailelerin çocuklarını kolonilerine gönderip onların zorla çalıştırılmasına, şiddet ve cinsel istismara maruz kalmasına sebep olduğu için 2010'da resmî özür dilemiştir?” sorusu soruldu.

Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda ve İspanya seçenekleri arasında karar vermeye çalışan Yılmaz, tercihini İspanya'dan yana kullandı.

YARIŞMADAN 20 BİN TL İLE AYRILDI

Verdiği yanıtın yanlış çıkmasıyla 200 bin TL'lik soruyu geçemeyen Betül Yakar Yılmaz'ın yarışma serüveni sona erdi. Konya Ereğlili akademisyen, Kim Milyoner Olmak İster'den 20 bin TL ödül kazanarak ayrıldı.

BETÜL YAKAR YILMAZ KİMDİR?

Betül Yakar Yılmaz 29 yaşında, Konya'da doğmuş ve Konya'da yaşıyor. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora mezunu olan Betül Hanım, akademisyen olarak çalışıyor.