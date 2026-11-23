İl, şunları söyledi: "Köyde yaşayan Selçuk ağabeyi ziyaretimde ahırının çok dar olduğunu ve hayvanların çok sıkışık yaşadığını gördüm, bu durumdan dolayı yeni doğan danaların öldüğüne şahit oldum. O gece rahat yatamadım. Ertesi gün köylülerle konuştuğumuzda Selçuk ağabeyimize yeni bir ahır yapma konusunda hepsi destek oldu. Başta Sayın Kaymakamımız Mehmet Arsoy olmak üzere gerçekten çok muazzam destekler verdiler ve şu an Selçuk ağabeyimizin ahırını yapmaya çalışıyoruz. Ağabeyimizin tavukları da vardı ve yağmurlu, soğuk havalarda maalesef dışarıda kalıyorlardı. İneklerle iç içe olduklarını gördüğümde rahat edemedim ve çok güzel bir kümes de yaptık. Köyde ayrıca tıraş olma imkanı bulunmayan insanların tıraşlarını da namaz arasında yapıyoruz." İl, bu çalışmalara desteklerinden dolayı İl Müftüsü Orhan İmamoğlu'na, Yayladere İlçe Müftüsü Abdurrahman Alphan'a, Karlıova İlçe Müftüsü Mehmet Sait Avcı'ya, müftülük personeline, kurum amirlerine, hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.