Köyün ‘Babacan’ imamı! Herkese ‘Hızır’ gibi yetişiyor
Bingöl'ün Yayladere ilçesinin Sürmelikoç köyünde imamlık yapan Babacan İl, görevinden arta kalan zamanlarda cami, taziye evi, ahır ve çeşme yapımına destek oluyor, bahçe işlerine katkı sunuyor, saç ve sakal tıraşı yapıyor, her ihtiyaçta yardıma koşarak vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırıyor. İmam Babacan İl yaptığı açıklamada "Bu çalışmaları hep namazdan sonra veya ezan aralarında yapıyoruz. Lojmanla cami arasında bir hayat çok şükür sürdürmedik. İyilik iyidir ve hayat paylaştıkça güzeldir" dedi.