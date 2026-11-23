"CEHALETTEN KURTULMANIN YEGÂNE ÇARESİ ÇOK OKUMAKTIR": Eğitimde kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çeken Vali Işın, Kütahya'daki bütün okullarda kütüphane bulunduğunu belirtti. Ancak kütüphanelerin yalnızca fiziki olarak okullarda bulunmasının yeterli olmadığını ifade eden Işın, öğrencilerin bu alanları düzenli kullanmaları, kitap okumaları ve ders çalışmaları gerektiğini vurguladı. Bu noktada öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü kaydeden Işın, öğretmenlerin öğrencileri okumaya teşvik etmelerini ve onlara bu konuda örnek olmalarını istedi. Bilgiye ulaşmanın ve cehaletten kurtulmanın yolunun okumaktan geçtiğini belirten Işın, "Cehaletten kurtulmamızın yegâne çaresi çok okumaktır, bilgi sahibi olmaktır" diye konuştu.