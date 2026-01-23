  • İSTANBUL
Medya Milyoner’de akılalmaz hata! İlk soruda elenen yarışmacı ekran başındakileri hayrete düşürdü!
Medya

Milyoner’de akılalmaz hata! İlk soruda elenen yarışmacı ekran başındakileri hayrete düşürdü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", bugün yine izleyicileri ekran başına kilitlerken, yaşanan bir talihsizlik sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi oldu.

"Kim Milyoner Olmak İster" stüdyosu, yarışma tarihinin en şaşırtıcı ve ders niteliğindeki anlarından birine tanıklık etti.

Yarışma koltuğuna oturan genç yarışmacı, henüz yolun en başında karşısına çıkan "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusuyla adeta zihinsel bir kilitlenme yaşadı.

Sorunun cevabı gayet açıkken; yani yarısı 4 olan sayı 8, bu sayının yarısı ise tekrar 4 iken, yarışmacının mantık süzgecinden geçirmeden verdiği cevap herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

