Milyoner’de akılalmaz hata! İlk soruda elenen yarışmacı ekran başındakileri hayrete düşürdü!

"Kim Milyoner Olmak İster" stüdyosu, yarışma tarihinin en şaşırtıcı ve ders niteliğindeki anlarından birine tanıklık etti.

Yarışma koltuğuna oturan genç yarışmacı, henüz yolun en başında karşısına çıkan "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusuyla adeta zihinsel bir kilitlenme yaşadı.

Sorunun cevabı gayet açıkken; yani yarısı 4 olan sayı 8, bu sayının yarısı ise tekrar 4 iken, yarışmacının mantık süzgecinden geçirmeden verdiği cevap herkesi hayretler içerisinde bıraktı.