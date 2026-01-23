  • İSTANBUL
Fenerbahçe play-off'u garantiledi
Spor

Fenerbahçe play-off’u garantiledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe play-off’u garantiledi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bitime bir hafta kala ilk 24'e girerek play-off oynamayı garantiledi ve son maç öncesi ilk 8 umutlarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde bitime bir hafta kala Fenerbahçe, ilk 24 içinde yer almayı garantileyerek play-off oynama hakkını elde etti.

ASTON VILLA MAĞLUBİYETİNE RAĞMEN HEDEF TAMAM

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, diğer maçlarda alınan sonuçların ardından ilk 24'e kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Sarı-lacivertli ekip, lig aşamasında topladığı 11 puanla yoluna devam etti.

 

İLK 8 İHTİMALİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, üst sıralarda yer alan bazı takımların puan kayıplarına bağlı olarak matematiksel anlamda ilk 8'e girme şansını da koruyor. İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasında kalan takımlar play-off oynayacak.

SON MAÇ ROMANYA'DA

Sarı-lacivertliler, lig aşamasındaki son maçında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak. Bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin sıralamadaki yerini ve olası rakiplerini belirleyecek.

