Gündem Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi
Gündem

Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu, tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde Gazze’de kalıcı barışı ve yeniden inşayı hedefleyen "Barış Kurulu Şartı" imza töreninde, Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan damgasını vurdu.

Gazze İcra Kurulu'nun önemli bir aktörü olarak masada yer alan Fidan, imza töreni sırasında sergilediği titiz ve devlet adamı vakarıyla tüm dünyanın ilgisini üzerine çekti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın masada hazır bulunan kalemle belgeyi imzalamasının aksine, Hakan Fidan’ın cebinden çıkardığı kendi kalemiyle imzayı atması törenin en çok konuşulan detayı oldu.

 

Hakan Fidan’ın bu hamlesi, uluslararası protokollerde "güvenlik" ve "kurumsal aidiyet" mesajı olarak yorumlanırken, o anları yakından izleyen ABD Başkanı Donald Trump şaşkınlığını gizleyemedi. Türkiye’nin Gazze konusundaki hassasiyetini ve sürecin her aşamasındaki ciddiyetini simgeleyen bu tavır, sosyal medyada da "Türk diplomasisinin kendine güveni" olarak geniş yankı buldu. Trump’ın bizzat başkanlık ettiği ve 59 ülkenin temsil edildiği bu tarihi zirvede, Türkiye’nin Gazze İcra Kurulu’ndaki etkin rolü bir kez daha tescillenmiş oldu. Barış yolunda atılan bu imzalar, Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralarken; Ankara’nın masadaki kararlı ve özgün duruşu küresel siyasette takdir topladı.

Arslan beg

Birde mezar başında rakı içip hep muhalefette kalmak isteyenlere sor mutlaka bir olumsuzluk bulacaklardır.

hasan

vay beeee yüce Malkoçoğlunu'nu zehirli kalemle ortadan kaldıramazlar tabiii
