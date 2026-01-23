Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi

Gazze İcra Kurulu'nun önemli bir aktörü olarak masada yer alan Fidan, imza töreni sırasında sergilediği titiz ve devlet adamı vakarıyla tüm dünyanın ilgisini üzerine çekti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın masada hazır bulunan kalemle belgeyi imzalamasının aksine, Hakan Fidan’ın cebinden çıkardığı kendi kalemiyle imzayı atması törenin en çok konuşulan detayı oldu.

Hakan Fidan’ın bu hamlesi, uluslararası protokollerde "güvenlik" ve "kurumsal aidiyet" mesajı olarak yorumlanırken, o anları yakından izleyen ABD Başkanı Donald Trump şaşkınlığını gizleyemedi. Türkiye’nin Gazze konusundaki hassasiyetini ve sürecin her aşamasındaki ciddiyetini simgeleyen bu tavır, sosyal medyada da "Türk diplomasisinin kendine güveni" olarak geniş yankı buldu. Trump’ın bizzat başkanlık ettiği ve 59 ülkenin temsil edildiği bu tarihi zirvede, Türkiye’nin Gazze İcra Kurulu’ndaki etkin rolü bir kez daha tescillenmiş oldu. Barış yolunda atılan bu imzalar, Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralarken; Ankara’nın masadaki kararlı ve özgün duruşu küresel siyasette takdir topladı.