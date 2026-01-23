Karıştırın pürüzsüz olsun: En beğenilen, kesilmeyen yoğurt çorbası tarifi! Bunları üzerine tamamen koyan rahat eder!

Yapılışı: Pirinçleri haşlayın: Pirinci yıkayın. Tencereye 6 su bardağı suyu alın, pirinci ekleyin. Pirinçler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Yoğurtlu terbiyeyi hazırlayın: Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz olana kadar çırpın. Kesilmemesi için ılıştırın: Kaynayan çorba suyundan 1–2 kepçe alıp terbiyeye yavaş yavaş ekleyin, sürekli çırpın. Tencereye ekleyin: Terbiyeyi tencereye ince akıtarak ilave edin ve karıştırmayı bırakmadan 3–5 dakika pişirin. Tuz ve kıvam ayarı: Tuzunu ekleyin. Gerekirse sıcak su ekleyerek kıvamı açın. 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın. Naneli sosu hazırlayın: Küçük tavada yağı ısıtın, naneyi ekleyip 10–15 saniye çevirin (yakmadan). Servis: Çorbayı kaselere alın, üzerine naneli sos gezdirin. Püf noktaları Terbiyeyi mutlaka ılıştırın: Soğuk terbiye doğrudan kaynayan tencereye girerse çorba kesilebilir. Ekleme sırasında sürekli karıştırın: Kıvamın pürüzsüz olması için kritik adım. Nane yanmasın: Yağ çok kızarsa nane acılaşır; kısa süre çevirmek yeterli. Kıvam kişiye göre: Daha yoğun isterseniz unu 1 yemek kaşığı artırabilir, daha hafif isterseniz suyu çoğaltabilirsiniz. Bunları üzerine koyan: Üzerine kuru nane ve kızdırılmış tereyağı gezdirilerek servis edilmesi ise çorbayı hem görsel hem de tat açısından tamamen eşsiz kılıyor.