Karıştırın pürüzsüz olsun: En beğenilen, kesilmeyen yoğurt çorbası tarifi! Bunları üzerine tamamen koyan rahat eder!
Haber Merkezi

Karıştırın pürüzsüz olsun: En beğenilen, kesilmeyen yoğurt çorbası tarifi! Bunları üzerine tamamen koyan rahat eder!

Yoğurt çorbası birkaç malzemeden oluşan en beğenilen bir çorba. Yoğurt çorbası bol vitaminli ve yaz kış yapılabilir. Kıvamı için bunları çorbanın üzerine tamamen koyan rahat eder.

Foto - Karıştırın pürüzsüz olsun: En beğenilen, kesilmeyen yoğurt çorbası tarifi!

Yoğurt çorbası birkaç malzemeden oluşan enfes bir çorba. Yoğurt çorbası bol vitaminli ve yaz kış yapılabilir.

Foto - Karıştırın pürüzsüz olsun: En beğenilen, kesilmeyen yoğurt çorbası tarifi!

Yoğurt çorbasının kıvamı pirinçlerin tam yumuşaması. İşte orta ateşte yapabileceğiniz yoğurt çorbası tarifi...

Foto - Karıştırın pürüzsüz olsun: En beğenilen, kesilmeyen yoğurt çorbası tarifi!

Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan yoğurt çorbası, özellikle hafif ama besleyici bir başlangıç arayanların ilk tercihlerinden. Yaz-kış sofraya yakışan bu tarif; pirinç, yoğurt ve nane dokunuşuyla hem ferah bir tat sunuyor hem de doğru teknikle hazırlandığında "kesilme" derdi olmadan pürüzsüz bir kıvam yakalıyor. İşte adım adım, püf noktalarıyla yoğurt çorbası tarifi.

Foto - Karıştırın pürüzsüz olsun: En beğenilen, kesilmeyen yoğurt çorbası tarifi!

Yoğurt çorbası için malzemeler (4–6 kişilik) içerisindeki malzemeler; 1 su bardağı yoğurt. 1 adet yumurta sarısı. 2 yemek kaşığı un. Yarım su bardağı pirinç. 6 su bardağı su (isteğe göre et/tavuk suyu ile karıştırılabilir). 1–1,5 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için (naneli sos): 2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı. 1–2 tatlı kaşığı kuru nane. (İsteğe bağlı) pul biber.

Foto - Karıştırın pürüzsüz olsun: En beğenilen, kesilmeyen yoğurt çorbası tarifi!

Yapılışı: Pirinçleri haşlayın: Pirinci yıkayın. Tencereye 6 su bardağı suyu alın, pirinci ekleyin. Pirinçler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Yoğurtlu terbiyeyi hazırlayın: Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz olana kadar çırpın. Kesilmemesi için ılıştırın: Kaynayan çorba suyundan 1–2 kepçe alıp terbiyeye yavaş yavaş ekleyin, sürekli çırpın. Tencereye ekleyin: Terbiyeyi tencereye ince akıtarak ilave edin ve karıştırmayı bırakmadan 3–5 dakika pişirin. Tuz ve kıvam ayarı: Tuzunu ekleyin. Gerekirse sıcak su ekleyerek kıvamı açın. 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın. Naneli sosu hazırlayın: Küçük tavada yağı ısıtın, naneyi ekleyip 10–15 saniye çevirin (yakmadan). Servis: Çorbayı kaselere alın, üzerine naneli sos gezdirin. Püf noktaları Terbiyeyi mutlaka ılıştırın: Soğuk terbiye doğrudan kaynayan tencereye girerse çorba kesilebilir. Ekleme sırasında sürekli karıştırın: Kıvamın pürüzsüz olması için kritik adım. Nane yanmasın: Yağ çok kızarsa nane acılaşır; kısa süre çevirmek yeterli. Kıvam kişiye göre: Daha yoğun isterseniz unu 1 yemek kaşığı artırabilir, daha hafif isterseniz suyu çoğaltabilirsiniz. Bunları üzerine koyan: Üzerine kuru nane ve kızdırılmış tereyağı gezdirilerek servis edilmesi ise çorbayı hem görsel hem de tat açısından tamamen eşsiz kılıyor.

