Spor
5
Yeniakit Publisher
6 Şubat'a kadar gelecek mi? Sporting Beşiktaş'a yanıt verdi: En az 10 milyon
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

6 Şubat'a kadar gelecek mi? Sporting Beşiktaş'a yanıt verdi: En az 10 milyon

Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'in kalecisi Rui Silva için nabız yokladı. Sporting, 10 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceğini iletti.

#1
Foto - 6 Şubat'a kadar gelecek mi? Sporting Beşiktaş'a yanıt verdi: En az 10 milyon

Sporting Lizbon, bu sezon başında Real Betis'e 4.7 milyon euro ödeyerek Rui Silva'nın bonservisini aldı. 31 yaşındaki eldivenle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele yapıldı. Kaleci arayan Beşiktaş, Portekiz ekibinin kapısını çaldı. Sporting, 10 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceğini belirtti.

#2
Foto - 6 Şubat'a kadar gelecek mi? Sporting Beşiktaş'a yanıt verdi: En az 10 milyon

Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 1.91 boyundaki kaleci bu sezon Portekiz Ligi'nde 16 karşılaşmaya çıktı. Kalesinde 8 gol gördü. 9 karşılaşmada ise rakiplere gol izni tanımadı. Rui Silva'nın daha yüksek bir maaş beklentisi olduğu için ayrılık seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

#3
Foto - 6 Şubat'a kadar gelecek mi? Sporting Beşiktaş'a yanıt verdi: En az 10 milyon

Beşiktaş'ın çeşitli bonus maddeleriyle birlikte bonservis bedelini düşürmeye çalıştığı ifade edildi.

#4
Foto - 6 Şubat'a kadar gelecek mi? Sporting Beşiktaş'a yanıt verdi: En az 10 milyon

Konuyla ilgili hareketliliğin sürmesi bekleniyor. Türkiye'deki ara transfer dönemi 6 Şubat'ta tamamlanacak. Bilindiği üzere Kartal'da kadro dışı bırakılan Mert Günok, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

