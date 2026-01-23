Bu adamın maaşı 43 milyon dolar! Bakın mesleği ne

JPMorgan CEO’su Dimon’un 2025 maaş paketi 43 milyon dolara yükseldi.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon’un 2025 yılı maaş paketi yüzde 10,3 artışla 43 milyon dolara yükseldi.

Banka, geçen hafta dördüncü çeyrek kar tahminlerini aşarak güçlü bir yılı geride bırakmıştı. Dimon’un maaş paketi 1,5 milyon dolarlık temel ücret ve 41,5 milyon dolarlık teşviklerden oluşuyor.

CEO, 2024’te 39 milyon dolar, 2023’te 36 milyon dolar, 2021 ve 2022’de ise 34,5 milyon dolar almıştı. Banka yönetim kurulu, "2025 yıllık maaş paketi, Dimon’un şirketin güçlü performansı, piyasa lideri iş kolları ve sağlam bilançosundaki liderliğini yansıtmaktadır" açıklamasını yaptı.

69 yaşındaki Dimon, 2005’ten bu yana JPMorgan’ın başında bulunuyor.