Ne Amerika ne de İsrail durduramadı! Kimsenin bilmediği bir teknoloji ile çalışıyor ‘Bize çok kayıp verdirdi’

Terör yuvalarında büyük bir panik havasının hakim olduğunu gösteren açıklamalarda, Karayılan Türk SİHA'larının sahadaki mutlak üstünlüğüne dikkat çekti. Terör örgütünün aldığı ağır darbelere vurgu yapan Karayılan, şu itiraflarda bulundu:

"Kimsenin bilmediği bir teknolojiyle çalışıyorlar"

"Bizim Türk SİHA'larını durdurabilecek gücümüz yok. Açık konuşmak gerekirse ABD ve İsrail de durduramadı. Çok kayıplar verdirdiler bize. Bu SİHA'ları durduracak bir güç yok; kimsenin bilmediği bir teknoloji ile çalışıyorlar."

Savaş konseptini değiştiren yerli güç

Dünyanın gıpta ile baktığı Türk SİHA'ları, sadece terör örgütünün değil, onlara lojistik ve teknolojik destek sağlayan küresel güçlerin de hesaplarını bozmuş durumda. Karayılan'ın "kimsenin bilmediği bir teknoloji" olarak tanımladığı sistemin, sahadaki elektronik harp unsurlarını ve hava savunma sistemlerini nasıl etkisiz bıraktığı, Batılı askeri uzmanlar tarafından da hayretle takip ediliyor.