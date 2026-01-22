Ne Amerika ne de İsrail durduramadı! Kimsenin bilmediği bir teknoloji ile çalışıyor ‘Bize çok kayıp verdirdi’

  • İSTANBUL
PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Türk savunma sanayiinin göz bebeği olan SİHA'lar karşısında çaresiz kaldıklarını itiraf etti. Bugüne kadar gizlenen gerçeği ağzından kaçıran terör elebaşı, ABD ve İsrail'in dahi Türk mühendisliğinin ürünü olan bu teknolojiyi alt edemediğini belirtti.

Terör yuvalarında büyük bir panik havasının hakim olduğunu gösteren açıklamalarda, Karayılan Türk SİHA'larının sahadaki mutlak üstünlüğüne dikkat çekti. Terör örgütünün aldığı ağır darbelere vurgu yapan Karayılan, şu itiraflarda bulundu:

"Kimsenin bilmediği bir teknolojiyle çalışıyorlar"

"Bizim Türk SİHA'larını durdurabilecek gücümüz yok. Açık konuşmak gerekirse ABD ve İsrail de durduramadı. Çok kayıplar verdirdiler bize. Bu SİHA'ları durduracak bir güç yok; kimsenin bilmediği bir teknoloji ile çalışıyorlar."

Savaş konseptini değiştiren yerli güç

Dünyanın gıpta ile baktığı Türk SİHA'ları, sadece terör örgütünün değil, onlara lojistik ve teknolojik destek sağlayan küresel güçlerin de hesaplarını bozmuş durumda. Karayılan'ın "kimsenin bilmediği bir teknoloji" olarak tanımladığı sistemin, sahadaki elektronik harp unsurlarını ve hava savunma sistemlerini nasıl etkisiz bıraktığı, Batılı askeri uzmanlar tarafından da hayretle takip ediliyor.

Mehmet

Elhamdüllah, yapanlardan emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Zorbey

İşte budur Türk siyasetinin beyin yapıcısı R.T.Erdoğan namı diğer BAŞKAN sağolsun
