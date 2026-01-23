  • İSTANBUL
Erbakan Hoca'nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Gündem

Erbakan Hoca'nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile beraberindeki heyet, Kayseri'de çakarlı konvoyla ciğer yemeye gitti. Parti heyetinin yemeğe gösterişli ve abartılı bir şekilde gitmesi tepki çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca, Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ile 20. Dönem Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş'in Kayseri'de çakarlı araçlardan oluşan bir konvoyla bir ciğerciye yemek yemeye gitti.

TEPKİ ÇEKTİ

Heyetin yemek için gösterişli ve abartılı bir şekilde hareket ettiği görüntülerden oluşan özel hazırlanmış klip, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımlarda, siyasi temsilcilerin günlük bir yemek organizasyonu için çakarlı araçlar kullanması eleştiri konusu oldu. Vatandaşlar yemek Saadet Partisi heyetinin yemeğe gösterişli ve abartılı bir şekilde gitmesine tepki gösterdi. Görüntülere ilişkin Saadet Partisi kanadından henüz bir açıklama gelmedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Herkesin derdi kolduk makam Reis den Başkasi yalan

Arslan beg

Ne Allah'tan korkan ne de kuldan utananlar tepki alsalar da farketmez. Korksalardı chp ile ittifak kurmazlardı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
